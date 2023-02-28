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印度聖地喬斯希馬特地層不斷下陷 有如定時炸彈

2023/2/28 18:56
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（中央社印度喬斯希馬特28日綜合外電報導）印度教祭司在俯瞰白雪皚皚山峰的神廟中，為劈啪作響的火焰添加米香和酥油。他們閉目誦念經咒，盼能使時光倒流，以拯救不斷陸沉的聖地喬斯希馬特鎮。

美聯社報導，位於印度北阿坎德省（Uttarakhand）傑莫利縣（Chamoli）的喬斯希馬特鎮（Joshimath）座落在喜馬拉雅山區，是印度教和錫克教朝聖者的聖地。本地大約2萬居民多月來注意到地面逐漸下陷，對外求援不可得，今年一月終於引起國際關注。

但這個時候，喬斯希馬特已成災區，多樓層飯店向一側倒塌，龜裂的道路已裂縫大開，還有860棟以上民房因出現深刻裂縫而不再適合居住。沒有任何人伸出援手，只有推土機前來本地將建物夷為平地。

喬斯希馬特是在坍方和地震造成的瓦礫堆上重建，數十年來科學家都警告，此地無法承受大興土木帶來的重量，但偏偏近來的作法就是大舉建設。

「挽救喬斯希馬特委員會」（Save Joshimath Committee） 的藝術家沙蒂（Atul Sati）表示：「裂縫逐日加大，人人心懷恐懼，這是個定時炸彈。」

專家和環保人士指出，喬斯希馬特的未來不保，除了氣候變遷因素之外，另一原因是印度現任執政黨支持在北阿坎德省發展宗教旅遊，為接待更多遊客而在這個地區大興土木並加速水力發電廠建設，結果使地面下沉現象惡化。

將喬斯希馬特稱為「北印度之腦」的本地祭司穆昆丹南（Brahmachari Mukundanand）說，「這個地方需要保護」；並解釋道，「我們的四肢如果部分切除，身體功能還能保有，但若大腦出了問題，我們就會失去功能…因此大腦存活極為重要」。

根據環保專家吉哈（Vimlendu Jha），本地表土鬆且岩石軟，支撐力有限，而目前恐已超越這個限度。他說：「就短期而言，各位也許認為這就是開發，但就長期而言，這實際上是毀滅。」

本地目前已有至少240戶人家被迫重新安置，不知是否有重返喬斯希馬特之日。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120228

#喬斯希馬特鎮
#穆昆丹南
#印度
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