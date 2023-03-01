移民付26萬元踏上死亡之旅 義大利船難至少65死

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（中央社義大利斯特卡托迪庫特羅28日綜合外電報導）一批無證移民在義大利發生船難，目前已知有65人喪命，據信死亡人數還會持續增加。根據調查，每名移民都付了8000歐元（約新台幣26萬元）的費用。

義大利南部外海發生嚴重的移民船海難事故，65名罹難者的棺木今天被放在當地一座體育館內，其中有5具白色小棺木，裡面裝著年紀最小的遇難者遺體。

法新社報導，相關布置已經完成，可供人前往弔唁，每具棺材都以鮮花裝飾，最小的棺木上還放著藍色的玩具車。

稍早，在罹難者家屬從德國、奧地利等國飛來之際，這些棺木已被打開，好讓人確認死者身分。

根據義大利官方通報，當局又發現一具遺體後，這起沉船事件的死亡人數攀升至65人。

義大利內政部表示，一艘超載的移民船在暴風雨中翻覆沉沒，已證實死亡的罹難者中有14人是兒童。

另有79人倖免於難，據信還有人下落不明。

這是發生在地中海中部最悲慘的沉船事件之一，每年都有成千上萬的移民或尋求庇護者徒經此處，期盼前往歐洲展開新生活。

警方發言人表示，兩名巴基斯坦人和1名土耳其人在這起事件中涉嫌走私人口，已遭當局拘留。

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根據檢方調查，他們向那些踏上從土耳其到義大利這趟「死亡之旅」的移民，收取一人近8000歐元費用。

這艘超載的木製帆船26日清晨在波濤洶湧的大海中，在距斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）100公尺處撞上礁石後沉沒。倖存者表示，這艘船上週從土耳其的伊茲米爾（Izmir）出發時，上頭載了約170人，因此實際死亡人數恐怕還會增加。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120301