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黎巴嫩移民船敘利亞外海沈沒 喪生人數增至86

2022/9/24 21:14
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（中央社大馬士革24日綜合外電報導）敘利亞國營媒體今天報導，一艘載運黎巴嫩移民的船舶在敘國外海沈沒至今，已有86具遺體尋獲。這是地中海東部水域近來人命喪失最慘重的船難之一。

法新社報導，聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）形容，這是一起「令人痛心的悲劇」。

自這艘船舶22日沈沒以來，搜救行動持續進行，至今還有若干移民下落不明。

官方敘利亞新聞社（SANA）報導，港口單位主管官員克布拉斯里（Samer Kbrasli）今天表示，船難「喪生人數已增加到86名」。原先數字是73人。

聯合國方面指出，獲救者至少有20人正在敘利亞醫院救治，其中有些人情況嚴重。

黎巴嫩已收容100萬名以上敘利亞內戰難民。自2019年以來，黎國陷入了世界銀行稱為現代最嚴重的財政危機之一。如今黎巴嫩已成為人口非法外移的跳板。

在敘利亞托土斯港（Tartus）外海沈沒的上述小船載有多達150人，托土斯位於黎巴嫩的黎波里（Tripoli）以北約50公里處，遭遇船難的移民就是在的黎波里啟程。

聯合國救濟工作署（UNRWA）署長拉扎里尼（Philippe Lazzarini）發表聲明說：「沒有人會輕易登上這些死亡之船，大家冒著生命危險做出這種決定是為了追求尊嚴。」

自黎巴嫩駛出的移民船多半會前往歐盟會員國賽普勒斯，當地位於黎巴嫩以西大約175公里處。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1110924

克布拉斯里
黎巴嫩移民船敘利亞外海沉沒 至少34死
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