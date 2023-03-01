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希臘火車互撞增至32死85傷 客運車廂前2節幾乎全毀[影]

2023/3/1 14:46（3/1 15:15 更新）
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希臘兩列火車2月28日深夜迎頭互撞，消防官員表示已知至少32人喪生、85人受傷，為當地數十年來最嚴重火車事故（路透社）
希臘兩列火車2月28日深夜迎頭互撞，消防官員表示已知至少32人喪生、85人受傷，為當地數十年來最嚴重火車事故（路透社）
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（中央社雅典1日綜合外電報導）希臘兩列火車昨天深夜迎頭互撞，消防官員表示已知至少32人喪生、85人受傷，為當地數十年來最嚴重火車事故，肇事原因目前仍不清楚。

綜合法新和路透社報導，事發在午夜前不久，1列貨運火車以及1列載有350名乘客的載客火車在雅典（Athens）和第撒隆尼基（Thessaloniki）路線的半途中相撞。

官員說，目前已知32人喪生，而85名傷者中有53人仍在院治療。

出事的載客火車當時從首都雅典北上第2大城第撒隆尼基；而出事貨運列車則是往反方向行駛。

的撒利（Thessaly）州長阿哥拉斯特（Konstantinos Agorastor）向天空電視台（SKAI TV）表示，客運列車的前4節車廂在事故中脫軌，前兩節車廂起火且「幾乎全毀」。

他說，兩列火車在同一條鐵軌上互撞，兩列火車速度都很快，且其中一名司機員並不知道另一列車來了。

被疏散到附近一座橋上的年輕人告訴天空電視台說：「車廂裡一片恐慌，眾人尖叫著。」

消防隊發言人說：「兩列火車互撞程度嚴重，目前正嘗試在惡劣環境中救出受困民眾。」

今天凌晨，希臘廣播電視公司（ERT）畫面顯示，救難人員戴著頭燈，在一片殘骸中和周遭田野裡搜尋生還者。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120301

影片來源：SKAI.gr
（路透社）
（路透社）
#希臘
#阿哥拉斯特
#雅典
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