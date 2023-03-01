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外交部向希臘火車事故表哀悼 目前無台僑傷亡

2023/3/1 16:29
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（中央社記者黃雅詩台北1日電）希臘昨晚發生嚴重火車相撞事故，外交部今天對意外表達深切哀悼，並已透過外館向希臘外交部致意慰問。據駐希臘代表處掌握消息，目前當地台商及僑胞都平安。

外交部發布新聞稿指出，希臘北部坦佩（Tempe）當地時間2月28日晚間發生兩列火車相撞，造成多節車廂出軌起火，至少26人死亡，85人受傷。希臘消防署正在積極搶救中。

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外交部表示，對此意外表達深切哀悼之意，盼傷者早日康復，並已請駐希臘代表處向希臘外交部致意慰問。依據駐希臘代表處掌握消息，目前當地台商及僑民均平安，外交部與駐希臘代表處將密切注意災情發展，並與希臘相關部門保持聯繫，以及時提供必要協助。

外交部提醒，民眾如果在希臘遭遇急難需要協助，請即撥打駐希臘代表處緊急聯絡電話：+30-695-185-3337；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。（編輯：楊凱翔）1120301

#希臘外交部
#希臘
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