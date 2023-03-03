熬過COVID-19疫情 漢莎航空2022年轉虧為盈

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（中央社法蘭克福3日綜合外電報導）隨著世界各國COVID-19防疫封鎖政策鬆綁，經濟重新開放帶動需求反彈，德國航空巨擘漢莎航空今天表示，公司歷經2年虧損後，2022年總算轉虧為盈。

法新社報導，漢莎航空（Lufthansa）集團今天公布2022年財報，淨利為7億9100萬歐元（約新台幣255億元），相較之下，2021年淨損約22億歐元，2020年淨損約67億歐元。

漢莎航空執行長史波（Carsten Spohr）說道：「漢莎航空回來了。僅僅一年時間，我們達成了前所未見的財務改善…漢莎航空集團取得的成績遠遠優於預期。2023年航空旅行需求依然居高不下。」

漢莎集團還指出，2022年調整後營業淨利約為15億歐元，符合各界預期。

當COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球航空運輸中斷時，漢莎航空遭受巨大損失，2020年不得不接受德國政府的紓困援助。

不過，隨著COVID-19疫苗問世且世界各國轉為與病毒共存策略，漢莎航空受惠於先前被壓抑的需求，業績反彈速度比預期更快。

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旗下擁有歐洲之翼航空（Eurowings）、奧地利航空（Austrian）、瑞士航空（Swiss）、布魯塞爾航空（Brussels）的漢莎航空集團表示，2022年漢莎集團各航空公司載運量達到1億2百萬人次，是2021年的兩倍多。

不過，漢莎集團和其他航空公司同樣面臨人力短缺挑戰，他們必須招募足夠員工才能因應不斷增加的旅客量，因為許多員工在疫情期間都已遭解雇或辭職。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1120303