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烏軍稱擊落13架俄國無人機 基輔空襲警報響不停

2023/3/6 19:04
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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭空軍今天表示，整晚一共擊落13架從俄羅斯南部起飛、攜帶爆裂物的無人機，此前烏國首都基輔（Kyiv）空襲警報連響了數個鐘頭。

法新社報導，烏克蘭空軍在通訊軟體Telegram表示，俄軍從布揚斯克州（Bryansk）出動15架伊朗製的見證者（Shahed）無人機，其中13架被烏軍擊落。布揚斯克州位於基輔東北方。

俄軍自去年10月起發射飛彈並出動無人機，攻擊烏克蘭重要基礎設施，促使基輔政府在西方協助下加強自身防空系統。

基輔今晨空襲警報連響數個鐘頭；當局表示，某個「空中目標」觸發了防空系統。

基輔市軍政負責人波普科（Sergiy Popko）說，這批無人機原本朝基輔方向前進，但烏克蘭防空部隊擊落它們，這批無人機並未造成人員受傷或擊中基礎設施。

烏克蘭獲取英美等西方盟邦的新飛彈防禦系統後，更能抵擋俄軍空中攻勢。不過2月底一場俄國無人機攻擊，仍導致烏克蘭西部赫梅利尼茨基市（Khmelnytskyi）2死3傷。

美國去年12月同意運送高性能的愛國者（Patriot）防空飛彈給烏克蘭後，上月宣布加碼提供基輔20億美元（約新台幣613億元）的安全援助。

法新社記者最近目擊，基輔郊外的守城烏軍仍使用二戰以前的機槍來對付無人機。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120306

#基輔
#烏克蘭
#俄軍
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