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美參議員擬提法案 賦予拜登新權力封殺TikTok

2023/3/7 12:03
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）兩位美國聯邦參議員今天表示，因應外國技術威脅的努力正在取得進展，明天將公布授予拜登總統政府新權力的立法，以禁止中國TikTok等可能構成安全風險的應用程式（App）。

白宮發言人告訴路透社，政府正「與國會合作」，但拒絕透露是否會支持參議院的立法。

由於擔心用戶數據可能最終落入中國政府手中，損害西方的安全利益，TikTok受到越來越多抨擊。TikTok執行長周受資3月23日將在國會露面。

民主黨參議員華納（Mark Warner）和共和黨參議員圖恩（John Thune）等人明天計劃公布一系列提案中的最新一項，為政府提供新工具來禁止1億多美國人使用的這個字節跳動（ByteDance）旗下App。

知情人士告訴路透社，政府已就參議員的立法草案提供意見。白宮拒絕透露是否會支持參議院的法案。

上週，眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）按照黨派路線對眾議員麥考爾（Michael McCaul）發起、授予拜登禁止TikTok權力的法案進行表決。

2020年時任總統川普禁止TikTok和微信的禁令遭到法院擋下。

民主黨人反對麥考爾的法案，稱該法案倉促行事。

TikTok上週表示，美國對TikTok的禁令將相當於「禁止向全球使用我們服務的10億人輸出美國文化和價值觀」。

美國外來投資審查委員會（CFIUS）2020年一致建議字節跳動分拆TikTok，因為擔心用戶資料可能被傳遞給中國政府。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120307

#TikTok
#拜登
#麥考爾
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