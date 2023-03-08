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捷克當局警告 使用TikTok構成安全威脅

2023/3/8 23:01（3/9 11:52 更新）
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（中央社布拉格8日綜合外電報導）捷克網路監管當局今天對於使用熱門短影音平台TikTok提出警告。捷克當局加入其他西方國家當局行列，認為這個來自中國的影音分享應用程式（app）構成安全威脅。

法新社報導，TikTok已在許多國家面臨越來越多檢視。外界擔憂，這款app可能讓中國當局能夠取得使用者的敏感資料。

捷克國家網路與資訊安全局（NUKIB）今天警告說，若在「能夠擷取關鍵資訊及進入通訊基礎設施的裝置」上安裝TikTok，有可能構成威脅。

捷克當局表示：「我們擔憂，使用TikTok可能帶來安全威脅。主要基於這款app收集大量使用者資料，以及它處理資料的方式。」

NUKIB還說，相關顧慮來自TikTok的母公司字節跳動「落在中華人民共和國的司法管轄權範圍內」。

美國政府雇員已被禁止在公家裝置內安裝TikTok，美國國會議員也已提出全面禁止這款應用程式的法案。

歐洲聯盟（EU）行政當局及加拿大和丹麥，也都已禁止公務員在手機安裝TikTok。但歐盟成員國之一捷克的政府，至今尚未實施任何相關禁令。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120308

#TikTok
#捷克
#美國
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