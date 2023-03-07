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俄偵察機在境內遭炸 白俄總統：20餘名共犯遭拘捕

2023/3/7 21:51（3/7 22:05 更新）
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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天宣布，已有20多人因涉嫌攻擊俄羅斯軍用飛機而遭拘留。

法新社引述白俄官媒白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，克里姆林宮的重要盟友魯卡申柯表示，「截至目前，已有20多名身在白俄羅斯的共犯遭到拘留，其餘的人都躲起來了」。

不過，他一口咬定此案主謀是一名同時具有俄羅斯和烏克蘭公民身分人士。

上月26日，流亡的白俄反對派稱其游擊隊在首都明斯（Minsk）附近的臨時空軍基地摧毀一架俄羅斯飛機；本次行動是由2名白俄人執行，案發後他們已逃離該國。

魯卡申柯今天證實，一架俄軍A-50偵察機成為攻擊目標，但他聲稱這架飛機「並無重大損壞」。

他將主嫌描述為受過基輔訓練的「恐怖分子」，並說主嫌「顯然在2014年曾被烏克蘭特種部隊招募，他是名IT專家或精通IT人士」。

魯卡申柯還說，本次攻擊是利用小型無人機進行。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120307

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