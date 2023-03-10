比利時法蘭德斯區政府禁職員使用TikTok

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比利時法蘭德斯區政府9日決定禁止職員在手機和電腦上使用中國影音應用程式TikTok。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾9日綜合外電報導）在數家安全和網路安全機構建議下，比利時法蘭德斯區（Flanders）政府今天決定禁止職員在手機和電腦上使用中國影音應用程式TikTok，禁令立即生效。

路透社報導，一些歐盟機構最近已禁止員工在手機上使用中國字節跳動（ByteDance）公司旗下的TikTok，理由是擔心用戶資料最終會落入中國政府手中，損害西方安全利益。中國政府則一向否認有此意圖。

法蘭德斯區政府數位化部門高級官員斯麥肯斯（Johan Smekens）表示：「所有政府員工意識到使用這款應用程式所涉及的風險是很重要的事。」

法蘭德斯區政府在宣布禁令的聲明中沒有提及中國，但指出歐盟機構最近的決定是調查是否需要限制這款應用程式的理由之一。

TikTok表示，歐盟機構的禁令受到誤導，是基於根本性誤解。

此前，美國聯邦參議院已禁止政府設備使用TikTok；加拿大也採取類似措施；印度則是全國禁用TikTok。（實習編譯：簡穎雅/核稿：曾依璇）1120310