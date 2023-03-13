俄烏激戰爭奪巴赫姆特市中心 俄軍不到一週陣亡破千

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭部隊為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特市中心，爆發激烈戰鬥。烏國總統澤倫斯基表示，在巴赫姆特戰事中，俄軍在不到一週的時間內就折損逾1100人。

●烏軍俄傭兵激戰爭奪巴赫姆特市中心 俄南又遭彈襲

根據俄羅斯與烏克蘭部隊的說法，雙方為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特市中心爆發激烈戰鬥。另外，俄羅斯南部貝爾哥羅德州又遭飛彈攻擊，俄軍予以擊落後，至少1人受傷。

法新社報導，工業城市巴赫姆特（Bakhmut）是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地。

烏克蘭軍方在今天上午的簡報中表示，「瓦格納攻擊部隊正從數個方向挺進，試圖突破我軍防守陣地，攻向市中心」，「我方守軍在激戰時，造成敵人重大損失」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）也承認，他的部隊試圖奪下市中心時，遭遇頑強抵抗。

他在社群媒體上發文稱：「巴赫姆特的狀況很艱難、非常艱難。敵人寸土必爭。…我們愈逼近市中心，戰鬥就愈艱難，砲火就愈猛烈…烏克蘭無盡投入後備部隊。」

另一方面，俄羅斯南部毗鄰烏克蘭的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍今天在州內及其行政中心貝爾哥羅德市上空擊落4枚飛彈後，已知至少有1人受傷。

●澤倫斯基：俄軍在巴赫姆特不到一週陣亡千人

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，俄軍在烏東巴赫姆特周邊的戰事，不到一週就陣亡超過1100人；巴赫穆特目前是烏東戰況焦點。

路透社報導，澤倫斯基在昨晚發布的一段影片中表示，「從3月6日開始，不到一週時間內，我們光是在巴赫姆特地區就擊斃1100多名敵軍，這是俄羅斯不可逆的損失。」

澤倫斯基還說，俄軍另有1500人因傷勢嚴重無法作戰，另有數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。

●人權觀察組織警告 烏克蘭收容機構兒童處境堪憂

非政府組織「人權觀察」（HRW）今天警告，俄羅斯入侵烏克蘭之舉已對收容機構內的兒童造成「毀滅性」後果，還有數千人被送往俄羅斯本土或占領區。

法新社報導，人權觀察在今天發布的最新報告中指出，這場戰爭凸顯烏克蘭迫切需要改革。在俄國全面入侵之前，烏克蘭的收容機構就有超過10萬5000名兒童，這讓烏國成為兒童收容人數第二多的歐洲國家，僅次於俄羅斯。

總部位於紐約的HRW兒童權利副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）說：「這場殘酷的戰爭清楚顯現出，機構收容兒童所面臨的危險必須獲得解決。送回被俄羅斯軍隊非法帶走的兒童應被國際列為優先事項。」

●俄烏戰爭 2022年歐洲國家主要武器進口增加

俄羅斯入侵烏克蘭，促使歐洲添購主要武器加強戰力。研究人員昨天表示，至2022年為止的5年內，歐洲武器進口增加47%，烏克蘭也成為世界第3大武器輸出目的地。

路透社與法新社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）資深研究員魏士曼（Pieter D. Wezeman）在聲明中表示：「儘管全球武器移轉減少，但由於俄羅斯與大多數其他歐洲國家間的緊張關係，以歐洲為目的地的武器移轉急速增加。」

這間研究所將「主要武器」定義為飛機、軍艦、坦克、大砲、飛彈和各種重型防禦系統。（編輯：施施）1120313