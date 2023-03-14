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對抗中俄威脅 英國提高軍事和安全支出

2023/3/14 19:19
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國今天公布新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」，報告中表示，在面對中國帶來的「劃時代挑戰」，以及抗衡俄羅斯之際，英國政府將提高軍事和安全支出。

法新社報導，英國政府在新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review，IR）指出，俄羅斯對歐洲安全的威脅，是最迫切的短中期政策優先。

然而，這份長達63頁的報告，也點名中國的「體制性挑戰」對英國政府各項政策領域帶來影響。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在向國會發表這項報告時表示，英國不能對中共日益具有侵略性的軍事和經濟行為視若無睹。

柯維立還說，北京升高與台灣的緊張關係，並試圖威嚇其他國家。

報告結論指出，英國政府在面對這些威脅，無論是現在還是未來，都必須提高國防和安全支出。

報告中提出的計畫，包括在未來2年國防支出提高50億英鎊（約新台幣1858億元），以強化英國的核實力及填補彈藥庫存。

報告中也重申，英國國防支出將占年度國內生產毛額（GDP）的2.5%，比目前的2.2%提高。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表達歡迎，並透露他之前和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）已有討論。

史托騰柏格在推特（Twitter）發文說：「這重申英國對安全和國防的承諾，以及其在北約扮演的重要角色。」他還說，英國「繼續帶頭樹立榜樣」。

英國政府2021年首次發布外交國防安全政策綜合檢討報告。當時報告雖把俄羅斯列為「最嚴重的直接威脅」，但也宣布一個多次預告的政策方向，亦即將焦點轉向亞洲，以對抗中國與日俱增的威脅。

蘇納克在報告序言指出：「中國對我們希望看到的國際秩序類型構成劃時代挑戰，無論是在安全和價值方面；因此，我們的做法也必須與時俱進。」

英國若干現有的機關將有所變化，其中包括成立一項金額10億英鎊（約新台幣371億元）的「綜合安全基金」（integrated security fund），以及國家安全保護局（National Protective Security Authority），以強化重要基礎設施的韌性。

英國內閣也將倍增支出，以提高政府人員對於中國的相關技能與知識，包括華語能力。

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）將額外獲得2000萬英鎊預算，在未來2年保障其數十種外語服務，以及「支持英語廣播（服務）和對抗不實資訊。」（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1120314

#英國
#史托騰柏格
#柯維立
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