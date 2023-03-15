日YouTuber當選參議員後未曾出席遭除名 72年來首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本參議院院會今天針對去年代表「政治家女子48黨」籍當選參議員、卻從未出席議事的網紅GaaSyy（本名東谷義和）進行是否除名的表決，結果表決通過，是國會議員時隔72年遭除名的首例。

GaaSyy是比例代表制的參議員，曾開設YouTube頻道談論八卦而出名。他去年7月於參議院選舉當選後，一直住在阿拉伯聯合大公國（UAE）等地未曾到參議院。參議院今天院會上針對是否將他除名一事進行表決。

在日本，如果要將國會議員除名必須有出席議員2/3以上的同意票才行，結果今天在投票總數236票中，以贊成235票、反對1票的情況下，表決通過。在野黨之一的令和新選組（政黨）表決時缺席。

表決通過後，參議院議長尾辻秀久在議場宣告將GaaSyy除名，就此GaaSyy失去參議員身分。這是日本時隔72年有國會議員遭除名，是現行憲法下，參眾議員在內第3位遭除名案例，也是因未曾出席國會遭除名首例。

GaaSyy被要求出席今年3月8日的參議院院會，但他只透過影音短片致歉，仍未出席；參議院拒絕其作法，昨天參議院召開懲罰委員會，今天交付表決通過。（編輯：張芷瑄）1120315