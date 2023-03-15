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泰國近1年21萬起網路及電話詐騙 金額達281億元

2023/3/15 19:50
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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國過去1年有21萬多起網路和電話詐騙的案件，總詐騙金額高達315.8億泰銖（約新台幣281億620萬元）。其中以投資詐騙的金額最多，達到76億泰銖，有的案件中詐騙犯會偽裝成政府官員，以騙取受害者的個資。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，副警察總長宋彭（Sompong Chingduang）昨天表示，從去年3月1日計算到今年3月11日，警方共接獲21萬8210起的詐騙案件，總詐騙金額達到315億8000萬泰銖（約新台幣281億620萬元），其中以投資詐騙的案件金額最高，有1萬6460件，金額共計76億6000萬泰銖。

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此外，求職詐騙有2萬9945件，詐騙金額33億2000萬泰銖；8萬1288件是購物詐騙，金額有10億1000萬泰銖；2萬4821件貸款詐騙，詐騙犯會要求受害者貸款前先付前期費用，詐騙金額達到10億3000萬泰銖；愛情詐騙有3201件，詐騙金額有15億6000萬泰銖。

宋彭指出，有的案件中，詐騙犯會偽裝成政府官員，騙取受害者的個人資料，或是要求受害者點擊特定的網站連結，例如騙受害者點擊網站就可以獲得政府補助，以掌控受害者的銀行帳戶資料。（編輯：周永捷）1120315

#宋彭
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