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首頁 / 國際

17歲西班牙女王儲高中畢業 將接受3年軍事訓練

2023/3/16 16:01
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（中央社馬德里15日綜合外電報導）西班牙國防部長羅布雷斯今天在記者會上證實，西班牙王位繼承人蕾歐諾兒公主（Princess Leonor）今年稍晚將展開為期3年的軍事訓練，為她未來擔任國家元首做準備。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，羅布雷斯（Margarita Robles）說：「今天內閣會議上，我們批准一道王室詔令，其目的在構築（蕾歐諾兒公主）的軍事訓練和未來生涯。」

17歲的蕾歐諾兒為國王菲利佩6世（King Felipe VI）長女，是西班牙王室第一順位繼承人，因此當她的父親下台或去世時，她將成為武裝部隊最高統帥。

蕾歐諾兒將進行為期3年的軍訓，在西班牙陸、海、空三軍院校各受訓一年，與其父親登基前的過程相同。

羅布雷斯還說：「這意味屆時我們將擁有一位女性最高統帥。近年來，我們為了讓女性從軍做出巨大努力。」

蕾歐諾兒在英國威爾斯UWC大西洋學院（UWC Atlantic College）完成學業後，將於8月或9月開始受訓。UWC大西洋學院目前就讀的學生和校友中有許多是王室成員，包括荷蘭國王亞歷山大（King Willem-Alexander）和他的女兒亞歷西亞公主（Princess Alexia）。

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羅布雷斯表示，受訓完成後，蕾歐諾兒將獲得海軍少尉，以及陸軍、空軍和太空司令部中尉軍銜。

近年來，西班牙王室面臨巨大壓力，菲利佩6世試圖與深陷醜聞的父親、前國王璜‧卡羅斯一世（King Juan Carlos）保持距離。璜‧卡羅斯一世2012年在西班牙陷入金融危機時前往波札那獵象遭受批評，以及面臨貪污醜聞，於2014年6月讓位給他的兒子。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1120316

#蕾歐諾兒
#羅布雷斯
#西班牙
羅布雷斯
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