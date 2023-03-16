身障遊客受困 義大利暖警抱她赴羅馬競技場圓參觀夢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳攸瑋羅馬16日專電）一名行動不便的女性年輕遊客受困前往羅馬競技場的途中，女子隨即向警方求助，警員將女孩抱在懷裡，親自送到羅馬競技場的入口，讓她享受參觀的樂趣，暖警義舉廣受媒體報導。

義大利各大媒體15日不約而同報導一則發生在羅馬競技場周遭的暖心事件，「今日羅馬」（Roma Today）報導，一名來自美國的21歲女性遊客因患有肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）而行動不便，需依靠助行器協助行走。昨天正好要參觀羅馬競技場（Colosseo）。

這名女性遊客卻在前往羅馬競技場的路上發現通往競技場的樓梯被封鎖了，形成一個幾乎無法逾越的障礙，附近地鐵的自動扶梯也已停用，女子隨即向附近警方求助，2名警員在沒有其他可行方案下，一名警察將女孩抱在懷裡，另一位負責拿助行器，並親自陪她到羅馬競技場的入口處，讓她享受參觀的樂趣。

這位遊客獨自在羅馬度假，到達目的地後，她特別感謝警方的幫助，讓她得以繼續參觀。

事後當地警方表示，這是警察的任務之一，將盡力滿足民眾的需求。但令人擔憂的是，警方人力明顯不足，面對即將到來的2025年禧年，人潮非常多，在這種情況下似乎是一項艱巨的任務。（編輯：韋樞）1120316