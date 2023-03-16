熱帶氣旋弗萊迪2度肆虐非洲 累計逾300人喪生[影]
2023/3/16 16:39（3/16 17:16 更新）
熱帶氣旋弗萊迪1個月內兩度襲擊非洲南部。圖為馬拉威民眾在泥濘地中尋找倖存者。（路透社）
（中央社莫三比克馬布托15日綜合外電報導）熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）再度肆虐非洲，罹難者遺體不斷尋獲，前後兩次風災已造成逾300人喪生。莫三比克當局多日來一直評估災情和喪生人數。
路透社報導，弗萊迪上週末橫掃非洲南部，繼2月底之後再次登陸非洲。這是紀錄中持續時間最長的熱帶氣旋之一，也是近年來在非洲造成傷亡人數最多的氣旋之一。
莫三比克當局今晚表示，尚比西亞省（Zambezia）至少已有53人死於風災，比先前統計人數增加一倍以上。
馬拉威通報，目前已有225人喪生，數百人受傷，還有些人現仍失蹤。弗萊迪在第2次撲向莫三比克之前，曾在馬達加斯加和莫三比克造成大約27人喪生。
本週持續下雨和停電阻礙了搜救工作，風災造成嚴重水患，沖毀了路面，許多罹難者和民房遭到土石掩埋。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120316
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