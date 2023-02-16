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首頁 / 國際

熱帶氣旋重創北島 紐西蘭當局開放接受國際援助

2023/2/16 17:01
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（中央社納皮爾16日綜合外電報導）紐西蘭當局今天部署一般直升機和武裝直升機，向熱帶氣旋嘉布瑞爾（Gabrielle）肆虐的城鎮運送飲水、食物和燃料，疲於救災的當局如今已開始接受國際提供的援助。

法新社報導，這場災難已讓人口稠密的紐西蘭北島（North Island）陷入癱瘓，並造成5人喪生、100人下落不明，多達1萬500人流離失所。

延續4天的狂風暴雨引發土石流和大範圍洪災，破壞北島的道路系統，導致各地輪流停電，並摧毀了數百座行動通信基地台。

今天，專家發現東岸城市納皮爾（Napier）的最後一座可用聯外橋樑受損後，有6萬5000名居民的納皮爾市與國內其他地區的交通再度遭到切斷。

孤立無援的居民被告知，除非有「絕對必要」，否則不要離開家中，並須限制用水。

被迫冒險外出的居民則須渡過渾濁的洪水以獲取補給品，也有人擠在數棟仍有無線網路的建築物台階上，試圖與親人聯繫。

納皮爾市周邊的加油站已張貼告示，稱除了緊急服務外，任何人都「沒有燃料」可買。

紐國總理希金斯（Chris Hipkins）警告國民，未來的重建之路將十分漫長且艱辛，預計部分地區數週內都無法恢復供電，災後清理工作可能需要更長時間。

他還說：「這是個帶來創傷的事件，盡快重建基礎設施是項巨大挑戰，我們必須承認，我們正經歷一段坎坷的過程。」

災難發生之初，美國等國家的援助提議遭擱置，希金斯如今鬆口表示：「我們正接受國際援助提議。」

熱帶氣旋嘉布瑞爾的強度已經減弱並逐漸遠離紐西蘭，但預計今天還會出現豪雨，讓救援工作變得更加困難，且可能引發新的土石流災情。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1120216

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