更多編輯台推薦新聞：
義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力
運動

義大利體驗台式應援被驚嚇 皮耶薩讚台灣球迷有活力

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽佐佐木朗希球速飆164公里祭8K 日本10比2擊敗捷克3連勝
首頁 / 國際

弗萊迪將破最長壽熱帶氣旋紀錄 回馬槍襲莫三比克

2023/3/11 21:28（3/11 21:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
弗萊迪熱帶氣旋2月底席捲莫三比克曾釀成死傷，圖為當地民眾走在風雨過後泥濘的路上。（UNICEF Mozambique/223/Alfredo Zuniga/via 路透社）
弗萊迪熱帶氣旋2月底席捲莫三比克曾釀成死傷，圖為當地民眾走在風雨過後泥濘的路上。（UNICEF Mozambique/223/Alfredo Zuniga/via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫三比克馬布托11日綜合外電報導）莫三比克當局今天表示，熱帶氣旋弗萊迪（Freddy）即將再度侵襲莫三比克，這是當地數週內第二度遇襲，部分地區已經感受到強風豪雨。

法新社報導，弗萊迪即將打破成形時間最久的熱帶氣旋紀錄。根據莫三比克國家氣象局（INAM）資訊，弗萊迪今天上午位於外海60公里處，正朝莫三比克方向前進，速度減緩。

氣象局在最新訊息中表示，「（氣旋）系統放緩前進速度，從每小時7公里減至每小時4公里，因此登陸時間將延後」。

氣象局並表示，「強風豪雨」正在影響中部的尚比西亞省（Zambezia）、馬尼卡省（Manica）和索法拉省（Sofala）。

弗萊迪熱帶氣旋2月底席捲莫三比克曾釀成死傷，預料本週末稍晚將第二度登陸。

熱帶氣旋弗萊迪即將再度侵襲莫三比克，這是當地數週內第二度遇襲，部分地區已經感受到強風豪雨。（圖取自twitter.com/WMO）
熱帶氣旋弗萊迪即將再度侵襲莫三比克，這是當地數週內第二度遇襲，部分地區已經感受到強風豪雨。（圖取自twitter.com/WMO）

莫三比克當局昨天表示，有超過50萬民眾處於危險當中。風暴預料將在未來數天帶來400毫米雨量，是平常每月雨量的兩倍多。

根據聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO），弗萊迪於2月第一週在澳洲西北部外海生成，即將成為史上壽命最長的熱帶氣旋。

弗萊迪成形後穿越整個南印度洋，在2月21日重創馬達加斯加，穿越該座島嶼後，在2月24日抵達莫三比克。

弗萊迪接著形成氣象學家形容為相當「罕見」的迴轉路徑，回頭往馬達加斯加方向前進，然後再次折回莫三比克。

至今為止，弗萊迪已經造成至少27人喪生，包括莫三比克10人，馬達加斯加17人。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120311

#莫三比克
#熱帶氣旋
#弗萊迪
延伸閱讀
聯合國：過去8年全球氣溫創有紀錄以來最熱怪獸氣旋襲孟加拉至少釀16死 百萬人被迫撤離家園委內瑞拉豪雨釀土石流 已知22死超過50人失蹤
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族