聯合國：過去8年全球氣溫創有紀錄以來最熱8年

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）儘管反聖嬰現象（La Nina）天氣模式持續拉長，為地球帶來降溫影響，但聯合國（UN）今天仍證實，包括2022年在內，過去8年地球氣溫仍是有紀錄以來最熱的8年。

法新社報導，聯合國轄下世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，2022年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.15度。這一年世界面臨一連串前所未有的自然災害，氣候變遷使得這類災害出現機率更高，也更加致命。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）和美國國家航空暨太空總署（NASA）今天也發布類似的2022年全球氣溫數據。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）並形容數據「拉警報」。

他說：「森林大火正在加劇，颶風越來越強，乾旱帶來浩劫，海平面正在上升。」

「極端天氣模式威脅著我們這個星球的福祉。我們需要一些大膽的行動。」

世界氣象組織指出，過去8年「是有紀錄以來全球最熱的8年。溫室氣體濃度不斷上升，熱量不斷累積，助長這樣的趨勢」。

根據世界氣象組織的發現，有紀錄以來全球最熱的一年是2016年，其次是2019年和2020年。

2022年也是全球全年平均氣溫連續第8年比工業化前水準至少高出1度。工業化前水準是指介於1850年和1900年的氣溫。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120113