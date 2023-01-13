更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／學測112年各科試題一覽
生活

不斷更新／學測112年各科試題一覽

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
行政院核定捷運汐東線 新北：汐止20年來期待
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

聯合國：過去8年全球氣溫創有紀錄以來最熱8年

2023/1/13 20:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦12日綜合外電報導）儘管反聖嬰現象（La Nina）天氣模式持續拉長，為地球帶來降溫影響，但聯合國（UN）今天仍證實，包括2022年在內，過去8年地球氣溫仍是有紀錄以來最熱的8年。

法新社報導，聯合國轄下世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，2022年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.15度。這一年世界面臨一連串前所未有的自然災害，氣候變遷使得這類災害出現機率更高，也更加致命。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）和美國國家航空暨太空總署（NASA）今天也發布類似的2022年全球氣溫數據。NASA署長尼爾森（Bill Nelson）並形容數據「拉警報」。

他說：「森林大火正在加劇，颶風越來越強，乾旱帶來浩劫，海平面正在上升。」

「極端天氣模式威脅著我們這個星球的福祉。我們需要一些大膽的行動。」

世界氣象組織指出，過去8年「是有紀錄以來全球最熱的8年。溫室氣體濃度不斷上升，熱量不斷累積，助長這樣的趨勢」。

根據世界氣象組織的發現，有紀錄以來全球最熱的一年是2016年，其次是2019年和2020年。

2022年也是全球全年平均氣溫連續第8年比工業化前水準至少高出1度。工業化前水準是指介於1850年和1900年的氣溫。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120113

#尼爾森
#法新社
#聯合國
尼爾森
NASA署長：太空競賽激烈 須防中國控制月球資源潛水員佛州海底拍片 驚見挑戰者號太空梭殘骸[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
埃克森美孚淡化氣候變遷嚴重性 學者反指內部數十年前已精準預測暖化