委內瑞拉豪雨釀土石流 已知22死超過50人失蹤

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委內瑞拉豪雨成災，官員10日表示，中部一條河流氾濫導致土石流爆發，造成至少22人死亡，50多人失蹤。（路透社）

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（中央社委內瑞拉拉斯特赫里亞斯9日綜合外電報導）委內瑞拉豪雨成災，官員今天表示，中部一條河流氾濫導致土石流爆發，造成至少22人死亡，50多人失蹤。

法新社報導，位於南美的委內瑞拉近幾個月降雨量創下歷史紀錄，造成數十人死亡。

副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在城鎮拉斯特赫里亞斯（Las Tejerias）告訴地方媒體：「我們看到非常嚴重的災害和人命損失，目前我們已經發現有至少22人死亡，超過52人失蹤。我們正在努力尋找這些人。」

民宅和商家受損，倒塌的樹木散落街道，上面布滿泥土，以及碎木頭、家居用品和損壞的汽車等物品的碎片。

一生都在這個在距首都卡拉卡斯（Caracas）50公里城鎮生活的55歲居民梅連德斯（Carmen Melendez）告訴法新社：「村子消失了，拉斯特赫里亞斯也消失了。」

內政部長賽巴約斯（Remigio Ceballos）在現場協助救災時告訴法新社，約1000人加入了救援工作。

居民在殘瓦中尋找親人，搜救隊則帶著狗抵達，希望找到受困瓦礫的倖存者。

一家因疫情暫停營業，原定明天重新開門做生意的肉店被埋在泥濘中，冰箱和裡面的東西都毀了。

幫忙清理淤泥的員工阿維羅（Ramon Arvelo）說：「我們當時在等肉運進來，要在關門兩年後開始營業。」

50歲的韋倫蘇埃拉（Loryis Verenzuela）淚流滿面地看著這場災難。她說：「我沒想過會發生這麼嚴重的事，真的太嚴重了。」

賽巴約斯表示：「因為氣候變遷，我們發生了巨大土石流。」他指的是前一晚掃過委內瑞拉北邊的颶風茱麗亞（Hurricane Julia）。

他說，「雨量創下紀錄」，一天就下了正常一個月的雨量。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111010