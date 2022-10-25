怪獸氣旋襲孟加拉至少釀16死 百萬人被迫撤離家園

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怪獸氣旋「西塘」24日登陸孟加拉南部，暴雨侵襲造成至少16人死亡，約100萬人被迫撤離家園。（路透社）

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（中央社孟加拉庫卡塔25日綜合外電報導）怪獸級氣旋西塘（Sitrang）24日侵襲南亞國家孟加拉，造成至少16人死亡，約100萬人被迫撤離家園。

法新社報導，孟加拉沿海15個地區，約有1000萬名居民遇上停電，另外，南部和西南部的學校停課。

印度洋的氣旋，一如大西洋的颶風和太平洋的颱風，經常帶來威脅。不過科學家表示，氣候變遷很可能造成氣旋發生的機率更為頻繁。

怪獸氣旋「西塘」24日晚間登陸孟加拉南部，當局在西塘來襲前，已設法將大約100萬人疏散到安全的地點。

孟加拉災害管理部（Disaster Management Ministry）秘書阿山（Kamrul Ahsan）告訴法新社說，居住在偏遠島嶼和河岸等低窪地區民眾，已經疏散至數千座幾層樓高的避難所。

政府官員納哈（Jebun Nahar）說，有14人喪生，大多是遭倒下的大樹壓死，另外北部的亞穆納河（Yamuna），有船隻因狂風暴雨沉船，2人不幸遇難。納哈說，「我們仍未取得所有損失的報告」。

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孟加拉首都達卡（Dhaka）距離暴風圈中心數百公里，當地樹木也被連根拔起。孟加拉全國大多數地區遭暴雨侵襲，達卡、庫納（Khulna）和巴利薩（Barisal）洪水氾濫，24日降雨量共達324毫米。

此外，約有3萬3000名緬甸洛興雅（Rohingya）難民，被送往孟加拉灣（Bay of Bengal）一個易發生暴風雨的島嶼安置，此舉引發爭議。孟加拉官員說，他們被下令待在室內，目前並未傳出任何傷亡或災情。（譯者：張欣瑜/核稿：劉淑琴）1111025