義大利孕盜集團普遍 5種偷竊情境報你知

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米蘭中央火車站常成為扒手下手的地點，偷竊者會站在車站自動售票機附近，觀察乘客把錢包放在哪裡，並同時挑選她認為最脆弱的對象，通常是女性。中央社記者陳攸瑋米蘭攝 112年3月18日

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（中央社記者陳攸瑋米蘭18日專電）義大利媒體報導一名年齡29歲卻有9個孩子的米蘭扒手的故事，曝露義大利孕盜集團普遍。隨著台灣直航米蘭與即將直航羅馬，竊盜案將漸增，駐義代表處人員列出5種最常見的遭竊情境，國人在義國旅遊務必高度留神。

義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）17日報導，一名年齡29歲名叫安娜（Anna），卻有9個孩子的米蘭扒手的故事。從她的故事中可以看出義大利專職扒手為何如此多，以及偷竊的技巧。

安娜表示，她從13歲開始學習偷竊技巧，每天收入最高達1000歐元（約新台幣3萬2533元），雖然現代人隨身攜帶的現金很少，但她有耐心，一周7天從早偷到晚。

在偷竊地點和對象上，她最喜歡在米蘭大教堂（Duomo di Milano）和米蘭中央火車站（Centrale metro station）之間移動，以免引起注意。喜歡挑選落單或成雙成對的人，尤其是女性遊客作為下手對象。她會研究周遭有多少人，以及觀察偷竊對象的臉和動作再行竊。

她說她會站在米蘭中火央車站自動售票機附近，觀察乘客把錢包放在哪裡，並同時挑選她認為最脆弱的對象，通常是女性。安娜表示「我會脫下夾克，將它挽在手臂上來掩蓋正在進行偷竊的手」。

記者問安娜現在已經沒有懷孕，會害怕坐牢嗎？她回答說，「帶著剛出生的嬰兒讓我沒有風險。警察甚至不再帶我去犯人集中管理地。以前，我甚至一天要到那裡好幾次，但最後總是因為我懷孕或是新生兒的母親而獲釋」。

這就道出了孕盜集團普遍的怪現象。決定性因素在於義大利刑法第146條規定，對孕婦或是年幼孩子的母親，法官判決可以延期執行，因此年輕女性往往成為犯罪鏈中的一環。女性竊嫌自己和集團都確信，即使在行動中被捕，她們也會獲釋。

去年10月底隨著長榮航空直航米蘭，台灣遊客到米蘭的人數逐漸回到疫情前水準，但隨之而來的竊盜案也在增加。據駐義大利代表處負責處理相關案件的外交人員向中央社表示，從去年10月開始每個月國人遭竊盜案（含護照遺失）的案件約5件，多的甚至10幾件以上。

偷竊情境不外乎是，遊客將皮夾和手機放在寬鬆的外套或褲子口袋，或將重要證件及錢財放在後背包外側拉鍊袋內，在地鐵上、公車上或走路時，或是人擠人的過程中不知不覺被扒竊。

也有在車站、觀光景點或人多的地方，陌生人主動趨前假裝幫忙提行李、購票、拍照或裝傻問路、裝可憐行乞討錢、刻意碰撞身體，試圖分散遊客注意力來下手偷竊。

甚至飯店大廳也成了扒手下手地點，利用遊客在填資料時來偷竊。

官員說，近期也發生多起遊客乘坐火車時，將包包放置地上、行李架上，或車廂間行李專區，車程中闔眼休息，醒來後或下車時發現行李或包包不翼而飛。

也有離開精品店後將財物放在租賃車上被竊，玻璃車窗被砸，或後車廂被撬開的案例，所有行李被搬空，損失慘重。

當地外交官員提醒遊客，隨時要看緊行李或包包，不要讓個人財務離開自己視線範圍，只要稍不留神，財務便會不翼而飛。也避免與可疑人士接觸，因為當地扒手常是有組織性的。

重要財務（包括錢和護照）盡可能隨身攜帶在口袋的內袋，將可避免行李或包包遺失時，錢和護照也跟著不見，慘遭雙重打擊。

官員提醒，倘在義大利發生重大天災人禍等緊急救難事件，請撥打駐義大利代表處緊急聯絡電話+39-366-806-6434。（編輯：韋樞）1120318