G7領袖最後一人 日相岸田搭火車首訪烏克蘭

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（中央社東京21日綜合外電報導）日媒報導，日本首相岸田文雄已從波蘭搭乘火車前往烏克蘭，預計今天深夜將與烏克蘭總統澤倫斯基舉行首度的面對面領袖會談。在G7領袖中，岸田是親訪烏克蘭的最後一人。

日本讀賣新聞報導，岸田與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談預計將在日本時間今天深夜舉行。

日本放送協會（NHK）報導，在此之前，七大工業國集團（G7）領袖除岸田外，全數都已前往烏克蘭訪問；岸田今年1月與澤倫斯基電話會談獲邀訪問時，就希望能在5月廣島G7峰會前實現訪烏行程展開檢討。

日本政府今天宣布，岸田前往烏克蘭首都基輔訪問，將與澤倫斯基舉行領袖會談。岸田3月22日還將訪問波蘭並舉行領袖會談，包括因應烏克蘭情勢在內，將確認在日本與波蘭兩國間及在國際社會強化合作。岸田預計3月23日上午返國。

岸田3月19日出訪印度，20日與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行領袖會談。岸田此行原訂日本時間3月21日下午離印返日，但幾位日本政府與執政黨相關人士透露，岸田此刻正前往烏克蘭。

NHK記者也確認岸田在日本時間今天上午9時30分左右，在烏克蘭鄰國波蘭的普瑟米斯（Przemysl）搭乘火車。

在太平洋戰爭結束後，日本首相就未曾造訪過戰爭中的地區或國家；從烏克蘭2022年2月遭俄羅斯全面入侵後，這次是日本領袖首度訪烏。

在這場即將舉行的日烏領袖會談上，預料岸田將以G7輪值主席國身分，催促國際社會團結對俄嚴厲制裁，並向澤倫斯基表達日本會以重建及人道層面為主，持續提供烏克蘭最大限度支援的想法。

日本電視台（Nippon TV）拍攝到岸田一行人抵達普瑟米斯車站，可以看到岸田在維安人員陪同下登上火車。這列火車研判正朝烏克蘭首都基輔行駛，岸田抵達後將舉澤倫斯基會談。

岸田利用出訪印度的機會，稍早在未公布任何資訊的情況下，飛抵波蘭東南部熱舒夫（Rzeszow）的機場。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120321