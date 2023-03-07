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日本內閣府民調 逾41%支持加強自衛隊創新高

2023/3/7 17:52
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本政府內閣府民調顯示，雖然有過半數的53%受訪者認為日本自衛隊規模應「維持現狀」，但認為應該加強的受訪者也有41.5%，創1991年以來新高。

日本放送協會（NHK）報導，內閣府為掌握有關自衛隊與防衛問題的國民意識，2022年11月到12月針對全日本18歲以上的3000人為對象，採郵寄方式進行民調，共獲得1602人回覆。

民調先提供日本周邊國家等兵力概要後，再詢問自衛隊規模應朝哪個方向調整較好，有53%的受訪者認為「現在的程度就好」居冠，其次是41.5%受訪者認為「加強會比較好」，最少的是3.6%受訪者選擇的「縮小會比較好」。另有1.9%受訪者沒有回答。

由於每次調查方式有所不同，無法單純進行比較，但回答「加強會比較好」的受訪者占比，是1991年開始提問這項問題以來最高的一次。

在此之前，認為「加強會比較好」的比率，從1991年的僅7.7%，一路成長到2018年的29.1%。

另外，被問到大學等研究機構與民間企業等先進科學技術，是否應被使用在防衛領域，表示「整體來說贊成」及「贊成」的受訪者高達83.6%；表示「反對」及「整體來說反對」的受訪者為15.1%。

防衛省分析指出，俄羅斯全面入侵烏克蘭、中國發展海洋及北韓不斷試射彈道飛彈等，可能反映出日本所處安全保障環境的嚴峻。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120307

#日本自衛隊
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