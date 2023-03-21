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南韓釋善意 尹錫悅將下令讓日本重返貿易白名單

2023/3/21 15:22（3/21 15:39 更新）
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韓國總統尹錫悅（左）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談。（共同社）
韓國總統尹錫悅（左）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談。（共同社）
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（中央社首爾21日綜合外電報導）上週與日本首相岸田文雄舉行高峰會後，南韓總統尹錫悅今天表示，他將指示官員啟動程序，將日本重新納入享有快速貿易地位的「白名單」。尹錫悅又說，他相信日本會作出回應。

路透社報導，尹錫悅在內閣會議宣布了這項決定，他表示南韓與日本應努力消除阻礙雙邊關係發展的障礙。

尹錫悅在這場電視轉播的內閣會議開始時表示：「我今天將率先指示貿易部長展開必要法律程序，讓日本重新回到我們的白名單。」「如果南韓首先開始消除雙邊貿易障礙，我相信日本會作出回應。」

日本與南韓就日本於1910年至1945年殖民統治朝鮮半島期間強迫韓國勞工勞動一事的責任與補償問題爭論多年，南韓法院2018年判決日本公司應予賠償，雙方因此於2019年互將對方從貿易白名單中剔除。

日本批評南韓法院的這項判決，宣稱此問題早已於1965年日韓關係正常化條約中解決。日韓關係緊張，恐不利於美國領導的反制力量擴大合作以應對北韓核武與飛彈威脅，引發憂慮。

尹錫悅去年5月上任，誓言修復韓日雙邊關係。他在上周訪問日本，成為12年來首位正式訪問日本的南韓總統。

尹錫悅正在努力解決二戰時期「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）賠償爭端，根據南韓政府本月公布的計畫，賠償將由韓方基金會代為賠償。

此計畫受到日本歡迎，但遭到部分受害者與南韓反對派議員強烈反對，他們指責尹錫悅向東京投降，無異是鼓勵日本軍隊回到朝鮮半島。

尹錫悅說，有些人會以煽動「充滿敵意的民族主義和反日情緒」來謀取政治利益，但他身為總統，這樣做是不負責任的。

尹錫悅說，岸田文雄在峰會上向他表示，將維持日本對二戰罪行的道歉態度，包括聚焦日本殖民統治的1998日韓共同宣言。

尹錫悅指出：「現在是南韓與日本超越過去的時候了。」「韓日關係不是一方獲益多少、另一方就損失多少的零和關係，它可以且必須是雙贏的局面。」（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120321

#尹錫悅
#日本
#南韓
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