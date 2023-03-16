尹錫悅岸田會談85分鐘 誓盡快重啟日韓高層對話管道

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄今天下午在東京進行長達85分鐘會談，會後氣氛融洽，兩人皆展現對日韓關係前景的期待，表示將盡快恢復中斷已久的經濟、安保等政府高層對話管道。

尹錫悅上任後分別在去年9月、11月藉多邊外交場合與岸田會面，但這次是雙邊首次深度會談，會談在今天下午4時50分正式展開，先進行23分鐘的非公開小型會談，緊接著進行擴大會談。

韓聯社報導描述，尹錫悅與岸田進入擴大會談會場時氣氛融洽，兩人在致詞時也都表達對韓日關係前景的樂觀態度。

尹錫悅在擴大會議致詞時強調與日本在國際議題上合作的重要性，會後記者會中也再次提到韓日共享自由、人權、法治等普世價值，是在安保、經濟、國際議題上追求共同利益的最靠近、也最應合作的鄰國與夥伴。

他表示，雙方在會談中都認同至今僵化的日韓關係對兩國國民造成直接或間接負面影響，應儘速恢復正常關係、持續發展，根據兩國國民共識，加速討論在安保、經濟、人文交流等各種領域合作，在未來議題上不侷限於經濟安保與尖端科技，還包括金融、外匯領域等，期待未來召開國家安全會議（NSC）層級的韓日經濟安保對話。

尹錫悅也提到韓國政府不久前發表的徵用工（二戰時期日本企業強徵韓國勞工）賠償解決方案，表示雙邊已在此基礎上正式開展具未來指向性的發展合作，包括日本今天宣布取消就3項關鍵電子材料對韓出口管制措施，韓方也撤回就此向世界貿易組織（WTO）的告訴，並為重新將彼此納入貿易優惠白名單中持續緊密溝通。

同時，兩國財經界代表也商議成立「韓日未來夥伴基金」，將用於與未來發展相關的交流與合作。

尹錫悅（左）與岸田文雄（右）會談後氣氛融洽，兩人皆展現對日韓關係前景的期待。（共同社）

岸田則以「東京的櫻花已經開了」，譬喻終於擺脫漫長冬季的日韓關係，對韓國總統時隔12年來到日本訪問表示歡迎。對於尹錫悅在會談中提到應盡快強化韓日關係以因應當前挑戰，基於1965年日韓關係正常化以來發展的友好基礎進一步發展日韓關係，岸田表示同意，並指出尹錫悅政府提出的徵用工賠償解方有助雙邊關係轉向健全發展，期待未來全力擴大兩國政治、經濟、文化等領域交流。

岸田表示，隨著穿梭外交重啟，將盡快恢復停滯已久的日韓安全對話、日韓次長級戰略對話、日韓中高層對話，並展開新的日韓經濟安保相關協議。

兩人也都提到北韓帶來的國防威脅，強調提升日韓、美日韓安保合作的重要性，尹錫悅也在會中對北韓綁架日本人問題表達對日方的支持態度。

會談結束後，尹錫悅夫婦受邀在首相官邸與岸田夫婦共進晚餐，韓國總統辦公室透過書面資料指出，日方在接待實務訪問賓客時通常是在首相官邸宴請相關人士，這次則以2對2方式進行，有助提升雙邊領袖的親密感與對話時間。

韓國總統辦公室強調，尹錫悅這次訪日受到當地民眾歡迎，一行人由日方進行交通管制開道前往下塌處，沿路上都可以看到揮舞著韓國國旗的民眾，在下榻處大廳也有日本民眾等候、鼓掌歡迎尹錫悅夫婦訪問日本。

尹錫悅明天將會見日韓議員聯盟、日韓合作委員會所屬政界人士與官員，出席日韓商會圓桌會議，並應邀至慶應大學發表演說，晚間啟程返韓。（編輯：韋樞）1120316