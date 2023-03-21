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俄羅斯透過西伯利亞輸送中國天然氣量 創單日新高

2023/3/21 21:14（3/21 21:54 更新）
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俄羅斯天然氣工業公司（圖）21日說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。（路透社）
俄羅斯天然氣工業公司（圖）21日說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。（路透社）
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司今天說，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。

這個消息是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）第2天接待中國領導人習近平時發布的，預期兩國領導人將簽署包括經濟整合在內的協議。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）在聲明中說：「俄羅斯在3月20日透過西伯利亞力量（Power of Siberia）管線向中國供應天然氣的要求，大大超過現有的每日合約義務。」

在習近平和蒲亭正式會談之前，俄羅斯天然氣工業公司在聲明中說：「俄羅斯天然氣工業公司交付所要求的數量，每日向中國供應的天然氣也創下新歷史紀錄。」

俄羅斯天然氣工業公司拒絕就這些創新高的天然氣數據向法新社發表評論，並表示這些數據是不公開的商業資訊。

自從西方國家因俄國去年對烏克蘭發起軍事行動而實施更多制裁以來，中國已成為俄羅斯重要的經濟夥伴。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）上個月說，去年透過俄羅斯遠東地區西伯利亞力量天然氣管線的輸送總量達到155億立方公尺，創下歷史新高。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120321

#俄羅斯
#俄羅斯天然氣工業公司
#中國
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