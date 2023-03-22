斯洛伐克援烏米格戰機 獲美軍售12架攻擊直升機

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（中央社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦22日綜合外電報導）斯洛伐克捐贈13架米格29戰機給烏克蘭後，國防部長納德今天表示，美國願以約66折出售斯洛伐克12架貝爾公司（Bell）AH-1Z「蝰蛇」（Viper）攻擊直升機。

路透社報導，納德（Jaroslav Nad）表示，這項軍售價值逾10億美元，斯洛伐克將在未來3到4年支付3億4000萬美元。此案仍有待斯洛伐克政府批准通過。

納德在臉書貼文表示，餘款將由美國「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）計畫支應。

納德說，這起軍售案包括零件、人員培訓，以及500多枚AGM-114地獄火飛彈（AGM-114 Hellfire II）。

「這項軍售非常有利，並將大幅提高斯洛伐克的防禦潛力。」

斯洛伐克是北大西洋公約組織（NATO）成員，目前沒有戰鬥直升機。

斯洛伐克的米格戰機去年夏天退役後，依賴其他中歐鄰國捷克、波蘭和匈牙利提供空中防禦支援。

斯洛伐克繼波蘭之後，於上週提供烏克蘭米格戰機。基輔相信這對逐出全面入侵年餘的俄軍攸關重要。

斯洛伐克還將提供烏克蘭一套「立方」（KUB）防空系統。

納德表示，除美國軍售外，斯洛伐克也將獲得歐洲聯盟（EU）補助2億5000萬歐元。

納德表示，美國軍售直升機除因斯洛伐克軍援烏克蘭外，也是對斯洛伐克2018年採購的F-16戰機遲未交機的間接補償。這批F-16戰機目前預定2024年運抵。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120322