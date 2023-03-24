美艦再駛入西沙 中國國防部：停止挑釁否則不測

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（中央社台北24日電）針對一艘美國飛彈驅逐艦今天再度駛入中國聲稱的西沙「領海」，中國國防部罕見發表措辭強烈的聲明，要求美方立即停止此類「挑釁行徑」，否則將承擔由此引發「不測事件」的嚴重後果。

美國第七艦隊今天則強調，海軍飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）24日主張在南海的航行權利和自由的行動，符合國際法。

米利厄斯號昨天駛入西沙海域，引發共軍南部戰區派出機艦跟蹤監視，宣稱予以警告驅離；美軍事後則表示，米利厄斯號正在南海執行例行性任務，未遭驅逐。

米利厄斯號今天再度駛入西沙海域後，中國國防部官網24日下午發布新聞發言人譚克非就「美艦擅闖中國西沙領海」的書面談話。

譚克非稱，3月24日，美國米利厄斯號導彈驅逐艦未經中國政府批准，再次非法闖入中國西沙「領海」，破壞南海地區和平穩定，中國人民解放軍南部戰區依法進行跟蹤監視，並予以警告驅離。

他並稱，美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。

譚克非還稱，中方嚴正要求美方立即停止此類「挑釁行徑」，否則將承擔由此引發「不測事件」的嚴重後果。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定。

美國第七艦隊官網昨天發表聲明強調，米利厄斯號是根據國際法在西沙群島附近的南海主張航行權利和自由。行動結束後，退出了（中方）過度主張的海域，繼續在南海行動。

聲明強調，南海非法和廣泛的海洋主張對海洋自由構成嚴重威脅，包括航行和飛越自由、自由貿易和暢通無阻的商業，以及南海沿岸國家的經濟機會自由。

以往美國軍艦執行「航行自由任務」（Freedom of Navigation Operation）駛入中國聲稱的南海「領海」，均由共軍南部戰區發布通報，但今天則是中國國防部直接發表措辭更強烈的聲明警告美方。

中國此前因為美國眾議院議長裴洛西訪台，片面暫停中美兩軍對話機制，迄今未恢復。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120324