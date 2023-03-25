感受台海局勢緊張 日本與那國島加強軍力擴建

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日本與那國島距台灣僅100公里，是日本最西端領土。（中央社製圖）

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（中央社日本與那國島25日綜合外電報導）中國在去年8月4日軍事演訓朝台灣周邊近海發射11枚彈道飛彈，有5枚墜落在日本專屬經濟區（EEZ），其中1枚落在距離與那國島僅80公里的外海，令島上居民神經緊張。

美國之音（VOA）網站報導，中國當時發射東風系列飛彈，是為抗議時任美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，落在日本專屬經濟區的5枚飛彈中，有1枚落在距離與那國島（Yonaguni）僅80公里處。

與那國島距台灣僅100公里，是沖繩縣八重山（Yaeyama）諸島最西側的小島，也是日本最西端領土，鄰近中、日存有爭議的釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）。

與那國島原本是個寧靜的海角天堂，以熱帶雨林濃密和濱海草原有野馬自由徜徉知名，但日甚一日，外界關注重點在當地建立的軍事設施。日本現已展開二戰之後規模最大的軍力擴建行動，使八重山諸島成為一條重大的防線。

戰後數十年來，這些島嶼原本已非軍事化，但日本當局最終還是察覺到，這些島嶼具有戰略重要性，尤其是中國現已壯大軍力，而且更有意朝國界之外投射兵力。

日本政府經與那國島居民公投通過，2016年在島上設立一座主要執行監視任務的軍事基地，並不斷加強其防禦工事。去年當局在島上派駐一個機動雷達部隊，以監視中國在釣魚台列嶼近海的巡邏船艦。

日本還預定在2024年結束前，在島上派駐電子戰部隊。去年12月，防衛省公布部署飛彈防禦系統的計畫，但有些人擔心，在台海可能爆發衝突期間，這種系統恐怕會使與那國島陷入危險。

與那國島漁業合作社負責人嵩西茂則表示，他樂見島上設立軍事基地，但也承認，飛彈引起許多居民憂心，惟恐「飛彈部署會使與那國島淪為中國攻擊目標」。

日本內閣廣報官四方敬之接受美國之音訪問時為防務擴建辯護，他指出日本的安全處境面臨挑戰。他說：「除非我們取得諸如反擊這類的軍力，否則就不足以自保。」

他表示，日本政府「極為憂心」中國政府在尖閣諸島近海的巡邏作業，並指出，日本當局「反對任何改變台灣現狀的片面企圖」。

不過，許多與那國島居民強烈反對島上的軍力擴建，在當地經營民宿的一位女士說，「我們日復一日看到這些軍力駐紮一無是處，部署更多軍事裝備並不能使我們感到比較安全，擁有軍事裝備反而會引起戰爭，我們此地不該這麼做」。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120325