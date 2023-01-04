憂台灣有事 與那國島擬要求日本政府設避難所
2023/1/4 16:28（1/4 16:59 更新）
圖為與那國島。（共同社）
（中央社東京4日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，就在中國強化對台灣施壓的情況下，距離台灣最近的日本沖繩縣與那國島的町議會，計畫2月赴東京要求日本政府在島上設置避難所。
與那國島距離台灣僅約110公里，共軍2022年8月在台灣周邊海域軍演時，共有6枚彈道飛彈落在與那國島附近海域。
基於日本政府設想「台灣有事」（台灣發生事態）及持續檢討用來因應彈道飛彈等避難設施的形式，與那國町的町議會2022年12月表決通過意見書，要求日本首相等人在島上設置避難所。
意見書指出，「當台灣有事成為現實時，與那國町擁有最接近台灣的特殊地理位置，令人強烈憂慮町民生命與安全將受到威脅」等。
提出意見書的議員等人表示，町議會的代表預計2月前往東京，將意見書呈遞給日本政府，要求在與那國島上設置避難所。
與那國町議會2022年9月通過設置一個用來因應武力攻擊對策等的基金條例案，同年11月也假想遭受彈道飛彈攻擊，首度實施島上居民的避難訓練。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120104
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。