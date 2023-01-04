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憂台灣有事 與那國島擬要求日本政府設避難所

2023/1/4 16:28（1/4 16:59 更新）
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圖為與那國島。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，就在中國強化對台灣施壓的情況下，距離台灣最近的日本沖繩縣與那國島的町議會，計畫2月赴東京要求日本政府在島上設置避難所。

與那國島距離台灣僅約110公里，共軍2022年8月在台灣周邊海域軍演時，共有6枚彈道飛彈落在與那國島附近海域。

基於日本政府設想「台灣有事」（台灣發生事態）及持續檢討用來因應彈道飛彈等避難設施的形式，與那國町的町議會2022年12月表決通過意見書，要求日本首相等人在島上設置避難所。

意見書指出，「當台灣有事成為現實時，與那國町擁有最接近台灣的特殊地理位置，令人強烈憂慮町民生命與安全將受到威脅」等。

提出意見書的議員等人表示，町議會的代表預計2月前往東京，將意見書呈遞給日本政府，要求在與那國島上設置避難所。

與那國町議會2022年9月通過設置一個用來因應武力攻擊對策等的基金條例案，同年11月也假想遭受彈道飛彈攻擊，首度實施島上居民的避難訓練。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120104

#台灣
#日本
#東京
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