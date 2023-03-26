法國抗議興建水庫爆新衝突 反政府情勢加劇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國警方今天再與示威者爆發衝突，這一次對象是尋求阻止在西南部興建水庫的抗議群眾，是全國各地社會緊張所引發一連串暴力對峙的最新一起。

法新社報導，最新暴力現場發生在西部聖索利（Sainte-Soline），而短短數天之前，全國才剛發生反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）退休金改革的暴力抗議行動，以致英國國王查爾斯三世（King Charles III）取消了訪法行程。

今天在聖索利的示威行動中，抗議民眾試圖阻止興建一座農業用水庫時與安全部隊發生衝突，兩方都有人員受傷。

示威群眾上午出發，地方當局說人數至少6000，主辦單位則說參與者大約達2萬5000人。

水庫興建地點有警察看守著，據法新社記者說法，安全部隊和激進分子很快便爆發了暴力衝突。

抗議人士投擲物件和急造爆炸裝置；警方則以催淚瓦斯和水砲作回應。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，24名安全部隊成員受傷，其中1人傷勢非常嚴重。抗議群眾有7人受傷，其中1人重傷。這兩名重傷者都由直升機送離現場。

達馬南在巴黎告訴媒體說：「這次發生的暴力事件完全不可饒恕。」他並將因素怪罪於「極端左派以及超級左派」分子。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）譴責抗議活動是「無法容忍的暴力飆升」。

警方逮捕11人並起出金屬鋼球、切肉刀和爆裂物等武器。

這起抗議興建水庫的衝突雖與退休金改革示威沒有直接關聯，卻在政府日益嚴峻的處境中增添更多緊張氣氛。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120326