以色列防長籲暫緩司改遭開除 白宮「深表關切」

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（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡開除國防部長葛朗特（Yoav Gallant）引發大規模抗議，白宮發言人今天深表關切，「強烈敦促」以色列領導人盡快達成妥協。

路透社報導，美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「我們繼續強烈敦促以色列領導人盡快達成妥協。我們認為這對以色列和其所有公民而言是最好的前進道路。」

在上任大約3個月後，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的民族主義-宗教聯盟因司法改革計畫暴露出的嚴重分歧而陷入危機。

改革方案將加強對司法任命的政治控制，賦予行政部門更大自由來任命最高法院法官。

華森說：「正如總統最近與尼坦雅胡總理討論的那樣，民主價值觀一直是、往後也必須仍是美以關係的標誌。」

葛朗特遭解職的消息傳出後，全國各地數以萬計民眾上街示威。在耶路撒冷，群眾聚集在尼坦雅胡寓所外，一度衝破警戒線。

隸屬尼坦雅胡右翼聯合黨（Likud）的葛朗特昨天公開對尼坦雅胡唱反調，呼籲暫停推動司法改革。他當時表示，越來越多預備軍人加入全國性抗議，這也對正規部隊造成影響而危及國家安全。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120327