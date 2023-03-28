以色列司法改革爭議引發大罷工 總理尼坦雅胡暫緩立法[影]
2023/3/28 04:00（3/28 14:21 更新）
以色列政府推動爭議性司法改革，民眾27日走上街頭抗議。（路透社）
（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列政府近來推動爭議性司法改革，引起總工會發動大罷工抗議後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天宣布，暫緩司法改革的立法程序。
法新社報導，尼坦雅胡告訴全國民眾：「出於國家責任感，出於防止我國人民分裂的期望，我決定暫停這項法案的二讀和三讀程序。」
尼坦雅胡還說，他會把司法改革法案的審議延到國會下一次會期，下次會期將於4月下半展開。
尼坦雅胡的司改案將賦予政府更多權力，並削減最高法院的角色，不但引發國內抗議聲浪，也面臨美國在內的主要盟邦質疑。
以色列總工會（Histadrut）會長巴大維（Arnon Bar-David）今天稍早發動全國大罷工，但他在尼坦雅胡宣布暫緩司改立法程序後結束了罷工行動。
巴大維透過聲明表示：「在總理宣告暫緩立法後，我宣布罷工結束。」（譯者：陳彥鈞）1120328
影片來源：FRANCE 24 English
以色列總理尼坦雅胡27日宣布，暫緩司法改革的立法程序。（路透社）
以色列民眾27日以水砲示威，抗議司法改革。（路透社）
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