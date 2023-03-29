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拜登促放棄司改 尼坦雅胡：不受他國施壓影響

2023/3/29 13:37
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（中央社華盛頓/耶路撒冷28日綜合外電報導）美國總統拜登今天警告以色列「不可繼續」強推極具爭議的司法改革，這項司改案在以色列引發大規模抗爭。以色列總理尼坦雅胡隨即回應，他不會因外國施壓做出決定。

綜合法新與路透社報導，美國總統拜登今天在北卡羅來納州展開「投資美國」之旅期間告訴記者：「正如以色列許多堅定支持者一樣，我非常擔心…他們不能繼續這樣下去，我已明確表明這點。」

拜登說：「希望總理（尼坦雅胡）能夠試著努力達成一些真正的妥協來回應此事，但這還有待觀察。」拜登還說，他不考慮邀請這位以色列領袖訪問白宮，至少「短期內不會」。

他呼籲以色列撤銷有爭議的司法改革，他向記者表示：「我希望他們能放棄此事。」

消息一出，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）隨即發表聲明回應，他表示：「以色列是一個主權國家，依據人民的意願做出決定，而不是基於來自國外的壓力，就算是最好的朋友也一樣。」

尼坦雅胡表示，他的政府正努力「透過廣泛共識」進行改革。他說：「我認識拜登總統40多年了，我感謝他長期以來對以色列的承諾。」

以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，尼坦雅胡昨天已宣布暫緩相關立法程序。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120329

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