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以色列爭議司改案髮夾彎 總理尼坦雅胡暫緩立法被指暗藏詭計

2023/3/29 19:29（3/29 19:52 更新）
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以色列總理尼坦雅胡27日宣布，暫緩司法改革的立法程序。（路透社）
以色列總理尼坦雅胡27日宣布，暫緩司法改革的立法程序。（路透社）
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（中央社耶路撒冷29日綜合外電報導）以色列強硬右翼政府今天準備繼續針對爭議性司法改革與反對黨展開第2天協商。總理尼坦雅胡在司改案「髮夾彎」的作法，現在被認為不無只是詭計或虛張聲勢的可能。

法新社報導，改革案限縮最高法院權限，賦予政治人物更大的法官任命權，外界對於就司改案進行協商仍然高度懷疑。

總統赫佐格（Isaac Herzog）昨天主持政府和兩個主要中間派反對黨第一天的協商，一系列會議今天繼續進行。

改革案分裂以色列，引發長達3個月緊張後，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在27日全國性大罷工壓力下屈服，宣布「出於防止我國人民分裂的期望，我決定暫停這項法案的二讀和三讀程序」。

然而，尼坦雅胡一天前才將公開跟他唱反調的國防部長葛朗特（Yoav Gallant）開除，暫停立法程序的決定凸顯出他自己「髮夾彎」。這會不會只是詭計或虛張聲勢呢？

尼坦雅胡此舉在以色列啟人疑竇。智庫以色列民主研究所（Israel Democracy Institute）所長普萊斯納（Yohanan Plesner）表示，事情還沒有結束。

他告訴記者：「相反地，這恐怕只是重整旗鼓然後勇往直前之前先停火，可能要勇往直前。」

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）對此態度謹慎，27日表示他希望確定這「沒有詭計、不是虛張聲勢」。

拉皮德和前國防部長甘茨（Benny Gantz）所屬政黨昨天在聯合聲明中指出，「如果這項法律排上以色列國會議程」，將會立即停止協商。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1120329

以色列政府推動爭議性司法改革，民眾27日走上街頭抗議。（路透社）
以色列政府推動爭議性司法改革，民眾27日走上街頭抗議。（路透社）
以色列民眾27日以水砲示威，抗議司法改革。（路透社）
以色列民眾27日以水砲示威，抗議司法改革。（路透社）
#尼坦雅胡
#以色列
#拉皮德
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