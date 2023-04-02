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以色列民眾連續13週上街 要求徹底廢除司改

2023/4/2 13:50
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（中央社特拉維夫1日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡雖暫緩爭議性司法改革程序，民眾示威熱度絲毫未減，今天有成千上萬人連續第13週在特拉維夫舉行抗議，要求政府徹底廢棄這項改革。

綜合法新和路透社報導，民眾在以色列經濟樞紐特拉維夫（Tel Aviv）市中心遊行，手中揮舞以色列國旗、高喊「民主」，並舉標語譴責總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右翼政府。其他城市也舉行規模較小的集會。

以色列媒體估計今天全國有超過15萬人參加反政府抗議，最大一場在特拉維夫。

在特拉維夫參加示威的摩亞爾（Limor Moyal）說：「我們會贏，因為這不是我們能夠接受的事情。我們無法在一個不民主的國家生活。」

這波反改革方案示威潮從1月展開持續至今；政府則是捍衛改革方案，說這套方案在重新平衡國會議員和司法部門權力是有必要的。

擬議的改革措施將削弱最高法院的權力，並賦予政治人物更大權限來遴選法官；反對者稱這可能危及以色列的民主。

尼坦雅胡最初立場強硬，不惜宣布開革公開呼籲暫停推動司改的國防部長葛朗特（Yoav Gallant），未料這一步引發大規模罷工行動，尼坦雅胡3月27日只好宣布「暫緩」國會批准這項法案的程序。

3月28日，國會大多政黨的國會代表已開始在總統赫佐格（Isaac Herzog）官邸舉行會談，試圖提出一項政治光譜各方都能接受的法案。

同時間，由於尼坦雅胡尚未依照法律規定的把解除職務信函交給葛朗特，這位國防部長因此仍一如以往地執行公務。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120402

#尼坦雅胡
#以色列
#國會
尼坦雅胡
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