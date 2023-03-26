爭議性司改恐危殆國安 以色列國防部長籲暫緩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特拉維夫25日綜合外電報導）以色列國防部長今天呼籲政府暫停推動司法改革，他說，引發爭議的司改已對國家安全構成危險。與此同時，數十萬以色列人今天走上特拉維夫街頭，抗議政府執意推動司改。

綜合法新社和路透社報導，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天發表簡短電視聲明說：「不斷深化的分裂正滲入軍事和安全機構，對以色列的安全構成明顯、立即和真正的威脅。我將不會助長這種情況。」

總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的強硬右派內閣成員中，雖有部分對這項爭議性司改表達疑慮，但葛朗特是首位公開表示反對的資深內閣官員。葛朗特是尼坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）成員。

葛朗特說：「立法程序現在必須停止。」

聯合黨至少還有2位黨員艾德斯坦（Yuli Edelstein）和比塔（David Bitan）力挺葛朗特，認同他的看法，支持司法要改革，但要達成廣泛共識。

尼坦雅胡面臨內閣其他成員的施壓，要求在本周通過司改立法，以賦予執政聯盟在遴選法官方面更多影響力。批評人士稱此舉將破壞司法獨立。尼坦雅胡本身正面臨貪腐官司，但他否認這些指控。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）敦促尼坦雅胡開除葛朗特，他說葛朗特已屈服在反對派壓力下。尼坦雅胡的內閣內部緊張升高。

反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）則讚揚葛朗特的「勇敢舉措」，並說政府若停止立法程序，他願意參與司改討論。

但在握有國會64席的穩健多數下，即使少了葛朗特的一票，執政聯盟仍掌握足夠的票數，除非更多的議員打退堂鼓。

與此同時，根據以色列媒體預估，特拉維夫（Tel Aviv）街頭示威規模擴大，抗議人數約20萬人。

高科技工作者尼斯曼（Daniel Nisman）表示，他們今天站出來，加入就算沒有數百萬計也達數十萬計以色列民眾的聲音，支持以色列立國價值觀。他指的立國價值是民主和包容。

36歲的尼斯曼告訴法新社：「這是我們的訴求，希望他（尼坦雅胡）可以迷途知返。」

以色列政府今年1月4日宣布司法改革計畫，國內因而陷入數年來最嚴重政治危機，各地也發動大型抗議示威行動。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1120326