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推司法改革致以色列分裂 尼坦雅胡矢言團結全國

2023/3/24 15:01
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（中央社特拉維夫23日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府的司法改革計畫讓全國分歧擴大，警方朝封路的抗議民眾發射水砲。尼坦雅胡今天承諾要讓國家恢復團結。

法新社報導，示威民眾擔心，現已在國會推進的這項改革會提高政治人物對法院的影響力，並威脅以色列民主。以色列的外國盟友也對這項改革表達關切。

據以色列媒體估計，有成千上萬以色列示威群眾在特拉維夫（Tel Aviv）和其他城市抗議。

當局提出改革方案以來，過去幾個月的例行抗議活動中，其他場合也有規模類似的群眾走上街頭。

尼坦雅胡透過電視轉播發表談話表示，他決心要推動改革，但希望達成一項提案的支持者與批評者都能接受的解決方案。

他說：「反對改革的人並非叛徒，支持的黨人也不是法西斯主義者。」

經過數月的抗爭，當中也包括政府高層官員的反對，尼坦雅胡說：「我將竭盡所能讓民眾冷靜下來，並結束分裂。」

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以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）支持暫停立法程序、與反對者對話的呼聲，他在會見尼坦雅胡後，取消了原訂今晚對全國發表談話的計畫。

以色列國會議員今天稍早通過一項立法，該法限制宣布總理不適任的理由，這個舉措被反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）稱為用來保護尼坦雅胡的「屬人法」。尼坦雅胡因貪腐受審，但他全盤否認。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1120324

#尼坦雅胡
#以色列
#國會
尼坦雅胡
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