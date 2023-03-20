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以色列司法改革惹議 尼坦雅胡與拜登通話後立場軟化

2023/3/20 22:19
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（中央社耶路撒冷20日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡的強硬右派政府推出爭議性司法改革計畫，引發逾兩個月的空前全國抗議。他今天宣布了立場軟化的改革方案，顯然有意平息抗議和西方盟友表達的疑慮。

法新社報導，白宮聲明指出，美國總統拜登昨天致電尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，支持以色列就憲法危機尋求妥協方案，並且鼓勵遵守制衡原則及建立廣泛共識。

尼坦雅胡的執政聯盟今天發表聲明時，使用了比1月4日所提原始法案更審慎的語句，但稱仍將繼續審視法官遴選小組的權力。

這份聲明還提及，以色列國會（Knesset）審查會議昨天已對此法案作出修正，其中法官遴選小組將按原計畫從9名成員擴大到11名，但會減少政府的潛在影響力。

尼坦雅胡政府先前提出這項司法改革的原始法案時，曾試圖限制最高法院推翻政府決定或以色列國會法律的權力。

他們希望賦予政府對最高法院大法官被提名人的實際控制權，並且賦予國會透過簡單多數投票推翻最高法院裁決的權力。

尼坦雅胡這次作出讓步，將削弱以色列政府在新法官選遴方面的權力，但仍比目前擁有更多權力。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120320

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