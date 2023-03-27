蒲亭核威脅 外媒：中國在俄烏戰爭促和陷尷尬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）俄羅斯總統蒲亭宣布已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。德國之聲中文網今天報導，蒲亭此舉不僅加劇了俄國與西方的對峙，也可能使北京在俄烏戰爭中表示要促成和平變得尷尬。

根據俄、中22日在中國國家主席習近平訪俄期間發布的聯合聲明，俄中雙方除了重申核戰爭打不得，也指出「所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器」，但25日蒲亭（Vladimir Putin）宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。

烏克蘭今天表示，正在尋求聯合國安全理事會召開緊急會議，以對抗俄羅斯的「核勒索」（nuclear blackmail）。

南華早報26日報導，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴指出，俄羅斯在白俄羅斯部署核武器將加俄國與西方之間的緊張關係，並加大推動和談的難度，中國肯定會繼續努力推動談判，但普京顯然想在之前獲得更多籌碼。

周晨鳴又表示，盡管中俄關係日益密切，但在各個戰略問題上，兩國意見未必一致，「我們（中國）和莫斯科一樣，擔心美國可能試圖破壞俄烏和談，也理解蒲亭在烏克蘭問題上的戰略困境。但俄羅斯並未如我們所希望的那樣、對中國完全開放。」

他說，蒲亭的境外核部署計畫似乎不符合上週公布的中俄聯合聲明。

德國之聲中文網今天報導，蒲亭此舉不僅加劇了俄國與西方的對峙，也會令北京因為與俄國交好而面臨廣泛批評，並可能使北京在俄烏戰爭中促成和平的努力變得尷尬，協調俄烏和談的盤算也變得更困難。

俄羅斯獨立觀察人士認為，蒲亭以境外核部署計畫來應對西方向烏克蘭運送武器，是一種「驚慌失措的反應」。

美國智庫外交政策研究所政治學者加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）說，蒲亭已經亂了陣腳、不再有戰略，「這就是他搖擺不定的原因。」

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）一名觀察員稱，俄羅斯的計劃與升級為核戰爭的風險無關，僅是蒲亭試圖利用西方對核的恐懼，來削弱烏克蘭的士氣和西方援助的操作，並指蒲亭是一個厭惡風險的人，他一再威脅使用核武器，無意付諸行動，以打破西方的決心。

報導表示，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）本週將在北京會見習近平；中國最近提出的俄烏和平協議預計將成為重要的討論議題。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）下週或一同訪問中國，以敦促北京協助遏制蒲亭對烏克蘭的侵略，蒲亭的境外部署計畫預計將成為這一系列外交訪問的新熱點議題。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120327