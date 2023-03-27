烏東阿夫迪夫卡遭俄軍轟炸淪末日電影場景 恐成巴赫姆特第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭地方官員今天表示，俄羅斯正在加強轟炸烏東頓內茨克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），導致這個前線城市大半停擺，猶如「末日電影般的地方」。

路透社報導，官員指出，位於巴赫姆特（Bakhmut）西南約90公里的阿夫迪夫卡目前僅剩下約2000名平民。戰前這裡人口超過3萬。

阿夫迪夫卡軍事行政首長巴拉巴希（Vitaliy Barabash）在Telegram上說：「很遺憾，阿夫迪夫卡越來越像後末日電影裡的地方。」

巴拉巴希表示，撤離目前仍留在當地的公營事業員工作業已經展開，手機很快就會收不到訊號，「因為市內還有俄羅斯占領者的線民」。

隨著俄羅斯軍隊最近從兩側包夾阿夫迪夫卡，長達數月的激戰已讓這座城市淪為廢墟，烏克蘭軍方上週警告，這座城市可能成為「第2個巴赫姆特」。

阿夫迪夫卡距離2014年以來一直處於莫斯科控制下的頓內茨克（Donetsk）北郊僅10公里。

俄羅斯今天砲轟阿夫迪夫卡2棟高樓。烏克蘭軍方表示，阿夫迪夫卡昨天遭到多次空襲，有一人受傷。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120327