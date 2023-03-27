中國海警船現身南海越南專屬經濟區 河內派船監控

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路透社報導，根據越南非營利獨立研究組織「南海紀事倡議」船隻追蹤數據，自2022年1月以來，中國海警船已有約40次直接駛入越南專屬經濟區內由俄國企業經營或擁有的能源勘探區塊。（路透社）

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（中央社河內27日綜合外電報導）船隻追蹤數據顯示，一艘越南船隻25日針對一艘中國海警船進行監控，該艘中國船駛入越南在南海的專屬經濟區（EEZ）內由俄羅斯經營的天然氣田。

路透社報導，根據越南非營利獨立研究組織「南海紀事倡議」（SCSCI）船隻追蹤數據，自2022年1月以來，中國海警船已有約40次直接駛入越南專屬經濟區內由俄國企業經營或擁有的能源勘探區塊。

中國以「九段線」作為南海歸屬範圍界線，認為上述區域在其主張的廣闊南海領土範圍內，而荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）2016年曾裁定，中國的主張沒有法理基礎。

SCSCI製作的地圖顯示，中國船隻去年從南海萬安灘（Vanguard Bank）駛向距離50浬遠的兩個俄國控制能源勘探區塊至少34次，時而離主要天然氣田僅1浬，每次都沿著幾乎相同路線航行。萬安灘是越南及印尼專屬經濟區邊界附近的一個水下地物。

SCSCI使用那些船隻的船舶自動識別系統（AIS）訊號製圖，路透社對這些地圖進行了分析。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS），俄羅斯國營能源公司Zarubezhneft是該處兩個區塊之一的營運者及共有者。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）則是另一個區塊的共有者，該區塊由越南國家石油公司（PetroVietnam）的子公司經營。

新加坡東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員史托瑞（Ian Storey）指出：「中國正在主張對海床能源資源的管轄權，並已使用其海警對區域國家施加壓力。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1120327