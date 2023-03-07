南海情勢升溫 美菲越台討論強化海上制裁合作

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美國政府於2月28日到3月2日邀集菲律賓、印尼、越南、台灣的海關、海岸巡防和法務官員在馬尼拉舉辦工作坊，討論強化執行國際海上制裁的區域合作。（美國駐菲大使館提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 112年3月7日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）南海緊張升溫之際，美國政府近日邀集菲律賓、印尼、越南、台灣的海關、海岸巡防和法務官員在馬尼拉舉辦工作坊，討論強化執行國際海上制裁的區域合作。

美國駐菲律賓大使館今天表示，這場工作坊由美國大使館的出口管制及相關邊境安全計畫（EXBS）和美國「詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）於2月28日到3月2日在馬尼拉舉辦。

據了解，台灣共7名官員參與工作坊，包括1名海巡署官員。

美方指出，這場工作坊讓與會者了解制裁對主要利益攸關各方的影響、逃避制裁的區域實例、海上制裁執法挑戰，以及執行聯合國安全理事會相關決議的模式。

各國代表還參與兵棋推演，演練如何調查和防止規避制裁的行為。

美國大使館表示，藉由這場工作坊，與會者針對共同應對區域的規避制裁活動「建立更緊密的工作關係」。

美國大使館出口管制及相關邊境安全計畫區域顧問阿維拉（Ransom Avilla）在開幕式說：「這場活動是各代表會面並分享各國如何因應海上制裁規避活動的大好機會。這場工作坊及（代表們）建立的關係將為未來的協作與合作提供聯繫（管道）。」

菲律賓貿工部戰略貿易管理辦公室（STMO）代理主任狄瑪耶西亞（Janice Dimayacyac）說：「我們在東南亞位於一個易受各種制裁規避策略影響的戰略地區。我們努力防止區域內這些非法貿易活動，並在遵守聯合國安理會1540號決議義務之際，希望這次工作坊能促進對話並強化區域合作。」

聯合國安理會於2004年通過1540號決議案，成立負責防止大規模毀滅性武器擴散的委員會。

各國代表在馬尼拉期間還參訪菲律賓海巡隊國家海岸監測中心（NCWC），了解該中心職能，以及應對海上威脅和提高菲律賓海域意識實務。

菲律賓海巡隊2月指中國海警在南沙群島，兩度以「軍事級雷射」瞄準菲方船隻，南海緊張升溫。菲方近日又表示，一艘中國海軍艦艇、一艘中國海警船和42艘據信為中國民兵船出現中業島周邊，截至昨天仍未離去。

馬尼拉當局自1971年起占據中業島。菲國海巡隊官員2月下旬說，未來處理菲中南海衝突將改弦易轍，將中方所有「霸凌行為」公諸於世。（編輯：周永捷）1120307