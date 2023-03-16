「南海行為準則」磋商無進展 印尼媒體：難獲共識

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（中央社記者李宗憲雅加達16日專電）中國與東協上週在雅加達舉行的「南海行為準則」談判未取得實質進展。印尼媒體今天報導，中國與印尼會後針對談判會議的說法不同，並引述專家意見，雙方要取得共識將是一大挑戰。

中國與東協成員國8日至10日在印尼雅加達針對「南海行為準則」談判舉行會議。「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，印尼外交部會後指出，各方仍無法就何時達成「南海行為準則」給出明確時間表，並稱，「在會議中雙方仍存在分歧，這反映了當前的地緣政治情況」。

報導指出，印尼負責東協合作的蘇尤迪普洛（Sidharto Suryodipuro）上週在會議後曾說：「（只要）東協夥伴能夠肯定東協的地位，並利用該平台繼續討論，印尼認為沒有非得要達成共識。」

「雅加達郵報」指出，印尼外交部的說法，與中國外交部14日針對該談判會議的說法不同。

根據新華社報導，中國外交部發言人汪文斌14日指出，3月8日至10日中國和東協國家繼續推進「南海行為準則」案文磋商，並就落實「南海各方行為宣言」、海上務實合作深入交換意見，各方一致同意在海洋科研、海洋環保、海上搜救等領域舉辦多個務實合作項目。

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汪文斌並稱，今年內將舉辦多輪落實「南海各方行為宣言」的高官會和聯合工作組會，推動「準則」磋商取得更大進展。「雅加達郵報」報導指出，汪文斌的發言並未提及印尼外交部所稱，「會議中存在分歧」，雙方說法略有不同。

「雅加達郵報」指出，專家認為「南海行為準則」要達成共識仍深具挑戰，並引述日惹大學（Gadjah Mada University）國際關係專家達佛里（Dafri Agussalim）的說法指出，儘管中國並未談及「準則」談判有任何障礙，但這個會議氣氛可能相當緊張。（編輯：韋樞）1120316