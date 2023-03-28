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日韓加速關係正常化 擬重啟睽違5年安保對話

2023/3/28 11:31（3/28 12:24 更新）
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圖為韓國總統尹錫悅（左）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談。（共同社）
圖為韓國總統尹錫悅（左）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右）舉行領袖會談。（共同社）
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本共同社昨天報導，外交管道消息人士透露，日本與南韓政府已就最快今年4月恢復「日韓安全保障對話」展開協調。這場對話屆時將由雙方外交及國防當局的局長等人士參與。

若能順利舉辦，將是繼2018年3月以來時隔約5年重啟對話，預料日韓將針對北韓發展核武器及飛彈進行應處，也可能針對中國軍事動向進行商議。

日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅在3月16日的領袖會談上，已就早日重啟安保對話達成共識。日韓政府接下來為邁向關係正常化，將加速各領域的政府間協議。

至於日韓外交次長級的「戰略對話」，及有關經濟安保的新磋商，雙方也在協調舉行日期。岸田將邀請尹錫悅參加今年5月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會擴大會議，也預定舉行兩國間會談，希望讓日韓關係改善步上正軌。

根據日本外務省官網資料，日韓安全保障對話1998年6月首度在南韓首爾舉行，最近一次也是第11次對話於2018年3月15日在日本東京召開。

在2018年3月舉行的對話上，日方派出外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治，及防衛省防衛政策局國際政策課長弓削州司等人與會；南韓則派外交部東北亞局長金容吉，及國防部國際政策次長朴哲均等人出席。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120328

#尹錫悅
#岸田文雄
#日本
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