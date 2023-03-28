烏克蘭堅守巴赫姆特 指揮官稱目標是耗盡俄軍

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基在今天發布的一段影片中說，烏克蘭的目標是耗盡試圖占領烏東小城巴赫姆特的俄羅斯軍隊，並讓其造成重大損失。

影片顯示，瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在一個似乎是大型工業倉庫的地方對士兵講話。他說，經過數月的戰鬥，俄羅斯繼續聚焦在巴赫姆特（Bakhmut）。

莫斯科認為奪取巴赫姆特，對其完全控制烏克蘭東部頓巴斯工業區（Donbas）的努力非常重要。

瑟爾斯基在發布於通訊應用程式（App）Telegram的影片中說：「他們並沒有停止試圖包圍和占領這座城市。」

「到今天為止，我們的主要任務是消耗敵人的壓倒性力量，使他們遭受重大損失。這將創造必要條件，幫助解放烏克蘭土地和加速我們的勝利。」

巴赫姆特在俄烏戰前有大約7萬人口，但這座城市在大約8個月的激烈戰鬥中幾乎被摧毀，而且經常是近距離作戰。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120328