泰國異議分子玉佛寺外噴漆 要求廢除冒犯君主罪

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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國一名政治異議分子昨天傍晚在泰國知名景點玉佛寺牆上噴漆，要求政府廢除俗稱冒犯君主罪的刑法112條，不過這名異議分子隨即遭到逮捕並送往警局。

經警方確認，這名異議分子是24歲的蘇塔威（Suttawee Soikham）。蘇塔威昨天在自己臉書上宣告要在傍晚5時40分前往玉佛寺（Wat Phra Keaw）和大皇宮（Grand Palace），邀請大家一起來見證歷史，並在文章下方標註「廢除112」 ，但文章中並沒有提及自己要做什麼事情。

蘇塔威的友人幫他拍的影片顯示，他用黑色噴漆在玉佛寺的外圍牆上噴上符號以及112這個數字，隨即衝出兩名警察將蘇塔威壓制在地，蘇塔威並沒有抵抗，隨後就被帶往警局。昨天晚間9時30左右，玉佛寺的牆面恢復原貌，蘇塔威的塗鴉已經被白色油漆覆蓋過去。

112代表的是泰國刑法第112條，俗稱冒犯君主罪（lese majeste），泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

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泰國2020年爆發學運抗議潮，年輕一代高呼要求王室改革以及廢除刑法第112條，泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）統計，自2020年以來已有188名異議分子以各種罪名遭到起訴。

日前有2名抗議人士坦塔婉（Tantawan Tuatulanon）和歐拉婉（Orawan Phuphong）以52天的絕食抗議要求廢除刑法112條，引起各界關注。不過像蘇塔威這樣直接衝到王室相關的建築物噴漆要求廢除刑法112條的行為相當罕見。（編輯：高照芬）1120329